عاجل..الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا “للتشاور”
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور. بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب الناضطة الجزائرية اميرة بوراوي.
وحسب بيان للخارجية الجزائري فقد أصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الفرنسية .
واعتبرت الجزائر في المذكرة الرسمية ذاتها، أن هذا التطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
9 تعليقات
يا لهم من بلداء. هذه سياسة” شدني ولا نطيح”.
ابان الان انى فرنسا تعول على اغبياء, بسطاء وعشرة في عقل.
تستدعي السفير و ترجعه إلى مكانه ولاشي يتغير.
فرنسا عرفت من يحكم الجزائر يحكموها قطاع الطرق و في كرشهم العجينة.
فرنسا مند تصريح ماكرون حين قال الجزائر ليس لها تاريخ و أستقبلوه إستقبال الأبطال هنالك فرنسا عرفت نقطة الضعف للجزائر
هههه هاهي غضبت عوتاني وهزات حوايجها ومشات هههه في انتظار تتفش على خاطرها وتعاود تهز حوايجها وترجع لدار الطاعة بلا كوميسارية بلا محكمة بلا حزارة ههههه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
فرنسا ماكرة
فرنسا تجبر الدول الافريقيه لتعامل معها بقوة
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
الجزائر دولة يحكمها الجينيرالان لا يعرفون شيئا
فرنسا ماكرة لا يجب التعامل معها