صحيفة تكشف عن “عرض عربي كبير” لشراء مانشستر يونايتد

هبة بريس _ رياضة

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وجود “عرض عربي كبير” لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تعلن هويتها، أن مجموعة عربية تضم عددا من المستثمرين تخطط لتقديم عرض مالي كبير لشراء نادي مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة إن مجموعة “خاصة” من المستثمرين القطريين، ستقدم عرضا غير قابل للمنافسة خلال أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المجموعة القطرية، ترى نادي مانشستر يونايتد بمثابة “جوهرة تاج كرة القدم”.

وأشارت إلى أن العرض القطري سيصل قبل منتصف شباط/ فبراير الجاري: الموعد النهائي الذي حددته عائلة غليزر المالكة لأغلبية أسهم الشياطين الحمر.

وأوضحت “ديلي ميل” أن المجموعة تخطط لصفقات كبرى لوضعها تحت تصرف المدير الفني إريك تين هاغ.

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