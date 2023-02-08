باحث ..لدى روسيا والمغرب وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا

2023-02-08 / 18:41
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هبة بريس _ الرباط

توقع باحثون مغاربة تنامي العلاقات بين روسيا والمغرب في الفترة المقبلة، استنادا إلى العلاقات التاريخية والقضايا المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين.

ويقول مراقبون إن العلاقات بين الرباط وموسكو مرشحة للتطور الإيجابي، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة والتبادل التجاري، في ظل تراجع العلاقات بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية.

محمد بودن، رئيس مركز “أطلس” لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية قال ، إن المغرب وروسيا تربطهما علاقات تقليدية تاريخيا وشراكة استراتيجية منذ سنة 2016 عندما تم توقيعها بمناسبة زيارة الملك محمد السادس لروسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف”، أن البلدين لديهما وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا، بما يدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى تقدم ملموس باستمرار في إطار سياسة موازنة و تنويع العلاقات التي يتبناها المغرب.

ويرى بودن أن المغرب يمثل حجر الزاوية في سياسة روسيا تجاه أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، ويعتبر حاليا الشريك التجاري الثالث لروسيا في العالم العربي وأفريقيا، بتجارة بينية بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

وحول مستقبل العلاقات بين البلدين قال الباحث السياسي المغربي: “هناك تقييم مستمر لحصيلة التعاون في مجالات محورية على جدول أعمال البلدين، واجتماعات اللجنة “المغربية – الروسية” المشتركة تشمل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتعاون في مجالات الزراعة والصيد البحري والطاقة والسياحة والصناعة والثقافة”.

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‫8 تعليقات

  1. ماذا سنستفيذ نحن كمواطنين؟؟
    حكومة فاشلة تستغل الفرصة للاغتناء فقط لايهمها لاوطن لاشعب ولاسياسة ، يهمها فقط الدولار والاورو.

  3. الإتحاد الدولي و بما فيه أمريكا حدد سقف ثمن البرميل الروسي في 60$ و روسيا ترفض فرض هذا السقف، و لكن ليس هناك خيار لأن مع اقتراب الأزمة الإقتصادية المتوقعة لهذه السنة سيكون انخفاض في الإستهلاك على المستوى العالمي و روسيا ستتضر لبيع بترولها بأقل من هذا الثمن رغم رفضها للتعامل مع أي بلد يوافق على قرار المجتمع الدولي في تحديد سقف 60$.

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