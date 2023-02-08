اليوتيوبر إلياس المالكي في ضيافة الأمن..و نشطاء يتساءلون عن مصيره

2023-02-08 / 18:44
نجلاء مزيان _ هبة بريس

تساءل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن مصير اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي خاصة بعد كشفه أن السلطات الأمنية قامت باستدعائه و اختفائه عقبها مباشرة.

ورجح العديد من النشطاء أن اختفائه من منصات التواصل الاجتماعي، راجع لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

ويشار إلى أن آخر تدوينة قام بنشرها اليوتيوبر المغربي عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي: “غير باش يكون فراسكم كلشي..جاو عندي على الصباح البوليس للدار غادي نفطر ونمشي نشوف لبلان”.

والجدير بالذكر أن إلياس المالكي عُرِف بفيديوهات “الستريم”، حيث استطاع تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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