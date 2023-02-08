كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2023-02-08 / 16:48
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 8 فبراير، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 13 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و877 ألف و 409 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و 681 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و 358 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 52 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 310 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 944 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهتي الرباط سلا القنيطرة (09)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 70 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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‫7 تعليقات

  2. ولماذا لا يسجل المغرب 12 درهما في الطماطم و 8 دراهم في البطاطس والجزر والفلفل والبادنحان و و و و، ولماذا لا يسجل 100 في اللحوم و25 درهما في الدجاح والبيض 1,70، ولماذا لا يسجل 120 درهما في 10 كيلو دقيق

  3. اللقاحات بدات تعطي اكلها ووزارة الصحة بدأت تجني النتائج المتواخاة، سياسة حكيمة برافو

  4. اذكياء لحالة طوارئ لمنعنا من تظاهر قهرتونا غلاءابورجوازيين تزادو غناءا وفقير تزاد غلاءا وتفقيرا !!!

  5. وتظاهرات لتنديد بلا للغلاء !!!! يسبقون الينا عصا في رويدة للحالات وبائية لايسمن ولا يغني من جوع !!!ضحك لذقون لحايا وبيع وهم اوهام بيع قرد وضحك لشراه !!!لا للغلاء اسعار ولا لارتفاع غازوال !!!حكومة نحت وقحط شتاء صابة وصبات وينسبون الغلاء للجفاف ياكلون الغلة وسبون الملة مطالبين قناعة !!!من العام العام يقتدون بمقولتهم شهرية العام وين وزيان لرفقة حكومة لا للاحرار واحزاب متشابهة !!!

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