أردوغان: عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 9 آلاف و57 قت.يل

2023-02-08 / 16:33
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف و57 قتيلا حتى الآن.

وأضاف أردوغان أن عدد المصابين ارتفع إلى 52 ألفا و979 جريحا حتى الآن.

وأكمل أردوغان: تلقينا مساعدات من 60 دولة على رأسها أذربيجان والسعودية وقطر “.

وتابع: “نحو 60 ألف متطوع يعملون حالياً في المناطق المنكوبة”.

واستطرد أردوغان: “المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، وفي ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم”.

وأوضح قائلا: “سنعمل على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية “توكي” بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال”.

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