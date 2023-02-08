“تكشبيلة”..النون والفنون تنهي جولتها المسرحية عبر ست محطات

نجلاء مزيان

أنهت فرقة مسرح النون والفنون بمدينة الفقيه بن صالح حديثا، جولتها المسرحية الوطنية بعرضها المسرحي”تكشبيلة”، وذلك من خلال ست محطات، بسطت فيها الفرقة فرجتها الممتعة، المتسوحاة من الواقع والخيال والوجدان والمصاغة في قالب فني ممتع.

الجولة المسرحية ل”تكشبيلة”، قدمت بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، في الفترة الممتدة من 20 يناير الماضي، وحتى 26 من نفس الشهر، كما شهدت متابعة مهمة من قبل الجمهور في مختلف المدن والمناطق التي زارتها الفرقة.

العرض الأول من المسرحية، قدم بالمركز الثقافي بن سليمان، فيما الثاني قدم بدار الشباب العربي بمدينة المحمدية، ثم الثالث الذي كان بالمركز الثقافي تامسنا، والرابع بالمركز الثقافي سلا تابريكت.

مسرحية “تكشبيلة”، التي كانت ناجحة في كل عروضها، هي من تأليف عبدو جلال وإخراج عزيز أبلاغ ، ثم نور الدين سعدن كمساعد المخرج، كما شخص أدوارها، كل من عصام الدين محريم، سهام أزطوطي، عبد الفتاح عشيق، يونس تفاحي، ونور الدين سعدن.

وتعود سينوغرافيا المسرحية لرشيد الخطابي، تصميم الأزياء لنورة إسماعيل، إنجاز الملابس فاطمة حموشة، موسيقى فتاح النكادي، المحافظة العامة طارق حنان، إدارة الخشبة ليلى نايت خويا، فيما كانت الإدارة والتواصل لعبد الجليل أبوعنان.

مسرحية “تكشبيلة” مشاهد حية لشخوص يعيشون على وقع، معاناة وأحلام سيكولوجية، تلامس كل ما هو جميل في الحياة، والتي تشكل سجنا كبيرا، كما تطرح قيم العدالة والحق في الحياة الكريمة، بحثا عن الخلاص من الجراح والمعاناة.

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