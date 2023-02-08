بسبب زلزال تركيا و سوريا.. حاتم عمور يؤجل طرح جديده الفني

نجلاء مزيان

أعلن الفنان المغربي حاتم عمور عن تأجيل طرح جديده الفني “هي”، وذلك كنوع من التضامن مع ضحايا الزلزال في كل من سوريا و تركيا.

و عمد الفنان المغربي على نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي:“سيتم تأجيل طرح أغنيتي الجديدة إلى وقت لاحق تضامنا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا”.

و في سياق منفصل، شارك النجم حاتم عمور في الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية، إلى جانب كل من أسماء لمنور، الدوزي، ديزي دروس،ريم فتحي، أمينوكس، نعمان بلعياشي وزهير بهاوي، تحت إشراف الموزع و المنتج المغربي ريدوان.

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