نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن مجموعة من المناطق المغربية ستعرف رياح وأمطار قوية ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم تطوان، فحص أنجرة، المضيق، الفنيدق، طنجة وأصيلة ستعرف رياح قوية، تتراوح ما بين 75 و95 كلم في الساعة من يوم الخميس على الساعة الثانية ظهرا إلى غاية يوم السبت المقبل على الساعة العاشرة ليلا.

وأضافت المديرية، أن مناطق الناظور، الحوز، أكادير، تزنيت، اشتوكة ايت باها، ايت ملول، تارودانت، سيدي إفني ، طانطان وكلميم، ستعرف رياح قوية ستتراوح ما بين 70 و85 كلم في الساعة من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل.

كما ستعرف عمالات وأقاليم أوسرد واد الذهب أمطار قوية رعدية ابتداء من يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا، وإلى غاية العاشرة ليلا.

فيما ستعرف أقاليم تارودانت، الحوز، شيشاوة وورزازات وتزنيت تساقطات ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1600 م.

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