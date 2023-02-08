أكادير : تضييق شوارع المدينة يهدد بإرتفاع التلوث الهوائي

2023-02-08 / 15:09
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مهتمة بالشأن البيئي ، عن قلقها من إرتفاع الغازات الدافئة الصادرة عن مخلفات محركات السيارات اثناء السير والجولان بالشوارع الجديدة ضمن برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير 2020 – 2024.

وأضافت نفس المصادر ، أن إدراج مشروع الحافلات الصديقة للبيئة، ضمن برنامج النقل الحضري بالمدينة، لن تكون للمشروع أي اضافة للمجال البيئي للمدينة، مشيرة أن الواقع المحتمل هو ارتفاع التلوث الهوائي النابع من محركات السيارات، اعتبارا أن مسار سير تلك الحافلات التي تشتغل بالطاقة النظيفة، ساهم في تضييق الشوارع بشكل كبير ، مما نتج عنه إزدحام وبطئ في حركة السير والجولان بعدد من نقاط المدينة، وهو ما يشير إلى ارتفاع انبعاث الغازات الدافئة بهواء المدينة .

ويعد شارع الحسن الثاني وسط المدينة وكذلك الشارع الرئيسي لحي السلام والهدى، اكبر نموذجين قد يسبب تضييق تلك الشوارع في وقوع التلوث بسبب بطئ حركة السيارات.

كما أن التجربة الحالية لهذه الشوارع، بحسب ( الصورة ) من شارع محمد الخامس ، حيت مرور سيارات بسبب الازدحام من المكان المخصص لحافلات ” ترام” حيت ابانت عن خلل في هندستها، لأن وقوع أي عطب تقني لإحدى المركبات يشل كافة حركة المرور بشوارع المدينة بشكلٍ تام. وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد، بصفةٍ خاصة، مرور سيارات الإسعاف والوقاية المدنية والأمن وسيارات النقل المدرسي وغيرها من وسائل النقل التي تستلزم وظائفها الحيوية السرعة في التدخل. علاوة على ذلك، فنجاعة ومردودية هذه الحافلات محدودة مقارنة بمساحة المسارات المخصصة لها، والتي تبقى فارغة لمدى زمني كبير طوال اليوم. وهو الأمر الذي تؤكده التجربة بمراكش وغيرها من المدن على المستوى العالمي.

الوضعية الحالية كانت محط سؤال وجهه أحد البرلمانيين بالمدينة الى وزير الداخلية ” لفتيت ” حول الإجراءات والتدابير التي يتعين القيام بها لإعادة النظر في مشروع خطوط الحافلات ذات الجودة العالية بالمدينة، وانعكاساتها السلبية على ازدحام حركة السير وما يرافقها من تلوث بيئي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2023-02-08 / 16:48
Photo of أول نشاط للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في الولايات المتحدة

أول نشاط للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط…

2023-02-08 / 16:28
Photo of التوفيق: حصة المملكة تعود إلى 34 ألف حاج وحاجة

التوفيق: حصة المملكة تعود إلى 34 ألف حاج وحاجة

2023-02-08 / 16:01
Photo of نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

2023-02-08 / 14:42
Photo of “الأوقاف” تعلن عن تاريخ الشروع في أداء مصاريف الحج

“الأوقاف” تعلن عن تاريخ الشروع في أداء مصاريف الحج

2023-02-08 / 14:25
Photo of الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية

الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات…

2023-02-08 / 14:19
Photo of بسبب الإرتفاع الصاروخي في الأسعار.. إجتماع طارئ بعمالة المضيق الفنيدق للبحث عن الحلول

بسبب الإرتفاع الصاروخي في الأسعار.. إجتماع طارئ بعمالة المضيق…

2023-02-08 / 14:09
Photo of الاتحاد الأوروبي: تلقينا طلب مساعدة من دمشق

الاتحاد الأوروبي: تلقينا طلب مساعدة من دمشق

2023-02-08 / 13:54
Photo of أول إجتماع عمل لمدارسة ضبط الاسعار والمراقبة بأكبر سوق مزود للخضر والفواكه بالمغرب

أول إجتماع عمل لمدارسة ضبط الاسعار والمراقبة بأكبر سوق…

2023-02-08 / 13:38
Photo of ارتفاع الأسعار.. مجلس المنافسة: “لانتدخل إلا في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”

ارتفاع الأسعار.. مجلس المنافسة: “لانتدخل إلا في حالة استغلال…

2023-02-08 / 12:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق