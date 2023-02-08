أكادير : تضييق شوارع المدينة يهدد بإرتفاع التلوث الهوائي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مهتمة بالشأن البيئي ، عن قلقها من إرتفاع الغازات الدافئة الصادرة عن مخلفات محركات السيارات اثناء السير والجولان بالشوارع الجديدة ضمن برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير 2020 – 2024.

وأضافت نفس المصادر ، أن إدراج مشروع الحافلات الصديقة للبيئة، ضمن برنامج النقل الحضري بالمدينة، لن تكون للمشروع أي اضافة للمجال البيئي للمدينة، مشيرة أن الواقع المحتمل هو ارتفاع التلوث الهوائي النابع من محركات السيارات، اعتبارا أن مسار سير تلك الحافلات التي تشتغل بالطاقة النظيفة، ساهم في تضييق الشوارع بشكل كبير ، مما نتج عنه إزدحام وبطئ في حركة السير والجولان بعدد من نقاط المدينة، وهو ما يشير إلى ارتفاع انبعاث الغازات الدافئة بهواء المدينة .

ويعد شارع الحسن الثاني وسط المدينة وكذلك الشارع الرئيسي لحي السلام والهدى، اكبر نموذجين قد يسبب تضييق تلك الشوارع في وقوع التلوث بسبب بطئ حركة السيارات.

كما أن التجربة الحالية لهذه الشوارع، بحسب ( الصورة ) من شارع محمد الخامس ، حيت مرور سيارات بسبب الازدحام من المكان المخصص لحافلات ” ترام” حيت ابانت عن خلل في هندستها، لأن وقوع أي عطب تقني لإحدى المركبات يشل كافة حركة المرور بشوارع المدينة بشكلٍ تام. وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد، بصفةٍ خاصة، مرور سيارات الإسعاف والوقاية المدنية والأمن وسيارات النقل المدرسي وغيرها من وسائل النقل التي تستلزم وظائفها الحيوية السرعة في التدخل. علاوة على ذلك، فنجاعة ومردودية هذه الحافلات محدودة مقارنة بمساحة المسارات المخصصة لها، والتي تبقى فارغة لمدى زمني كبير طوال اليوم. وهو الأمر الذي تؤكده التجربة بمراكش وغيرها من المدن على المستوى العالمي.

الوضعية الحالية كانت محط سؤال وجهه أحد البرلمانيين بالمدينة الى وزير الداخلية ” لفتيت ” حول الإجراءات والتدابير التي يتعين القيام بها لإعادة النظر في مشروع خطوط الحافلات ذات الجودة العالية بالمدينة، وانعكاساتها السلبية على ازدحام حركة السير وما يرافقها من تلوث بيئي.

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