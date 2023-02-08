بسبب الإرتفاع الصاروخي في الأسعار.. إجتماع طارئ بعمالة المضيق الفنيدق للبحث عن الحلول

نجلاء مزيان

إنعقد، يوم أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع خصص لتدارس وضعية إرتفاع أسعار بعض المواد الأساسية تبعا لدورية وزير الداخلية ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري وحضره بالإضافة الى الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية و الباشوات والقياد والمسؤولون الأمنيون ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي غرفة التجارة ورؤساء جمعيات تجار الأسواق المركزية.

ويهدف هذا الإجتماع، الذي دعى إليه عامل العمالة، إلى مناقشة وتدارس تنزيل برنامج عمل آني علاقة مع إرتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتفكير بشكل جماعي للخروج بإجراءات تهدف تعزيز آليات المراقبة الناجعة و تحصين القدرة الشرائية للمواطنين.

كما سعى هذا الإجتماع إلى الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية واتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة هذا الوضع.

وفي كلمة له بالمناسبة،أكد عامل عمالة المضيق الفنيدق، أن الأسواق و الفضاءات التجارية بالعمالة تعرف تموينا عاديا، مع تسجيل إرتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك حسب تقييم المصالح المختصة، و ذلك لعدة اعتبارات موضوعية كنقص الإنتاج مقارنة بالعرض و الطلب و إرتفاع تكاليف النقل، مما يستلزم معه البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا المنحى التصاعدي المسجل.

وشدد عامل العمالة أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل التجار و المهنيين و المتدخلين المؤسساتيين.

ودعى العامل إلى الضرورة الملحة و الآنية لإعداد خطة عمل واقعية وملموسة و تنزيل تدابير فورية، مع انخراط تام لكافة المتدخلين كل في مجال اختصاصه، تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة و تكثيف الحملات التحسيسية لدى فئة التجار و المهنيين مع تفعيل صارم للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل لزجر كل سلوك يتنافى مع مبادئ المنافسة الشريفة كالإحتكار و ظاهرة تعدد الوسائط داخل أسواق الجملة التي أضحت تؤثر بشكل ملموس على أسعار بعض المنتوجات الأساسية.

وخلص الإجتماع إلى تكثيف جولات اللجان المحلية المشتركة لمراقبة الأسعار و وضعية التموين على مستوى جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة، ابتداء من يومه الأربعاء 08 فبراير 2023، حيث ستعمل على تعزيز آليات المراقبة الناجعة للأسعار و وضعية التموين بجميع الأسواق و الفضاءات التجارية بتراب العمالة، و التي تهدف بالأساس الى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات.

كما شدد عامل العمالة خلال هذا الإجتماع على الضرورة الملحة لعقد لقاءات تحسيسية و تواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث السبل الكفيلة لعرض المنتجات خاصة الأساسية منها بصورة تعكس وضعية السوق الحقيقية.

كما دعا عامل العمالة الى عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من أجل التحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية باثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم، ودعوتهم للإنخراط في التصدي لجميع أشكال المضاربة والإدخار السري وضمان الشفافية في المعاملات، مع التقليص من ظاهرة تعدد الوسائط التي تؤثر بشكل ملموس على أسعار البيع لدى المستهلكين.

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