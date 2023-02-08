شوقي والشاب خالد يستعدان لطرح فيديو كليب برسالة إنسانية

2023-02-08 / 12:59
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نجلاء مزيان

يستعد كل من الفنانين أحمد شوقي والشاب خالد، لطرح فيديو كليب عملهما الفني المشترك “الألماس والذهب“، وهي الأغنية التي تم التحضير لها منذ 4 سنوات قبل أن ترى النور من خلال الحفل الذي أحياه الشاب خالد في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية، حيث شاركه الغناء أحمد شوقي على منصة السويسي وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.
 
Diamantes y oro العمل الفني الذي يمزج اللغة العربية بالإسبانية، في قالب موسيقي مميز يحكي قصة شاب يعيش على وقع المعاناة، بعد أن قسى عليه الزمان والقدر، حيث هجرته حبيبته من أجل شاب غني في حكاية نشاهد منها فصولا كثيرة تتكرر في عالم سيطرت فيه المادة على كل مناحي الحياة إلى أن وصلت لأسمى المشاعر والأحاسيس وهو الحب.

الفيديو كليب يخلص إلى نتيجة مثالية، وهي أن الفتاة ستعود لتختار الحب بدلا من المال، في انتصار رمزي للإنسان، وهي الرسالة الفنية التي قدمها الشاب خالد وأحمد شوقي للعالم، تختزل أيضا قيمة القوة الناعمة القادرة على تحويل المستحيل إلى ممكن.

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