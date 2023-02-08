المغرب يوافق رسميا على استضافة ثلاث مقابلات لمنتخبات إفريقية و يفتح ملاعبه لدول أخرى

2023-02-08 / 12:45
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هبة بريس ـ رياضة

استجابت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا، لطلب مجموعة من الإتحادات الكروية الإفريقية، لإجراء مبارياتها شهر مارس المقبل برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بكوت ديفوار عام 2024.

وهكذا ستجرى ببلادنا المباراة التي ستجمع بين منتخبي بوركينا فاسو أمام الطوغو برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من هذه التصفيات القارية.

كما تقرر إجراء مقابلة غينيا بيساو ضد نيجريا لحساب فعاليات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى بالمغرب، و تقرر أيضا إجراء لقاء غامبيا أمام مالي عن الجولة الرابعة عن المجموعة السابعة كذلك بالملاعب المغربية.

هذا و وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملاعبها المصادق عليها من طرف الكاف رهن إشارة 24 منتخبا من دول إفريقية شقيقة بعدما قرر الكاف استبعاد ملاعبها من احتضان أي لقاء رسمي، و يتوقع أن تقدم بلدان أخرى طلبات للجامعة المغربية قصد الحصول على ترخيص بإجراء مباريات منتخباتها بملاعب المغرب.

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تعليق واحد

  1. المغرب بلد جميل بالنسبة للأجنبي بينما بلد الغلاء و القهر بالنسبة للمغربي ابن البلد

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