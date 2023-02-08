رجب الطيب أردوغان

أردوغان: “لن نسمح ببقاء مواطنينا المتضررين من الزلزال في الشوارع”

2023-02-08 / 12:22
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.

وقال أردوغان: “لن نسمح باستمرار بقاء المواطنين المتضررين جراء الزلزال في الشوارع”.

وأعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 8 آلاف و574 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 49 ألف مصاب.

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