بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض منزل

2023-02-08 / 11:58
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هبة بريس - وكالات

نجح فريق إطفاء تركي، الأربعاء، بإنقاذ طفلة كانت عالقة تحت أنقاض منزل انهار في ولاية أدي يمان جنوبي البلاد، بعد مضي 47 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال مراسل الأناضول إن فريق إطفاء مكوناً من 4 أشخاص أنقذ الطفلة هاجر قاجماز (6 أعوام)، من تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء الزلزال.

وأوضح أن الطفلة أخرجت حية بعد مضي 47 ساعة على الزلزال، وأن نفس الفريق كان قد أنقذ أمها قبل 3 ساعات، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى.

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