وجدة .. انطلاق حملة كبرى لمراقبة الأسعار بالأسواق ونقط البيع

هبة بريس : وجدة

أعلنت عمالة وجدة أنجاد، أمس الثلاثاء 07 فبراير الجاري، عن تسطير برنامج عمل استعجالي للحد من ارتفاع الأسعار، لا سيما المواد الغذائية والسلع الأخرى الأساسية.

وفي هذا الصدد، ستنطلق، يومه الأربعاء 08 فبراير الجاري، حملة واسعة لمراقبة الأسعار، وزيارات مفاجئة للباعة والتجار، وكذلك للأسواق لمراقبة أسعار المواد المدعمة، بالإضافة إلى محاربة المستودعات السرية للفواكه والخضروات.

وأكد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدةأنجاد، خلال اجتماع عقد بمقر العمالة خصص لبحث التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة والحد من ارتفاع الأسعار، على أهمية التدخل العاجل لمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة المضاربة، والاحتكار، وكذا الشائعات التي تشير إلى نقص المعروض من السلع في الأسواق.

وأعطى الجامعي في هذا الإطار، تعليماته للمصالح المعنية لبرمجة في أسرع وقت ممكن، حملات مراقبة شاملة للأسعار في جميع الأسواق ونقط بيع المواد والسلع الاستهلاكية، وخاصة أسواق البيع بالجملة.

وقال إنه “على الرغم من أن العرض يفوق الطلب بشكل كبير، إلا أننا نشهد ارتفاعا لا يمكن تفسيره في أسعار بعض المواد”، مشيرا إلى أنه يجب استهداف الوسطاء من أجل وضع حد لتصرفاتهم التي تهدد استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

من جهته، أشار عبد السلام الحتاش الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، الذي استعرض وضعية التموين في أسواق المدينة، إلى أنه تم تعبئة كافة رجال السلطة، ووضع خطة عمل لزيارة الأسواق ومراقبة الأسعار، خاصة إشهار الأثمان، وحجز مواد منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما أشار المندوب الجهوي للتجارة والصناعة، يحيى القادري، في تصريح للصحافة، إلى أن هذا الاجتماع خصص لبحث الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان التموين العادي للأسواق بالمواد الغذائية، واستقرار الأسعار، وذلك بعد ملاحظة مؤخرا ارتفاعا غير مبرر في أسعار مواد مثل منتجات الحليب واللحوم الحمراء.

من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة وجدة أنجاد، فوزي مكاوي، في تصريح مماثل، أنه تم وضع خطة عمل، وسيتم تشكيل لجنة عاملية مختلطة لهذا الغرض، وتضم أيضا مصالح مراقبة الأسعار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب البلدي لحفظ الصحة، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الصحة والمصالح الأمنية.

وأوضح أن هذه اللجنة ستقوم بجولات لمراقبة الأسعار، وستسهر على ضمان جودة المنتجات الغذائية، فضلا عن مراقبة المستودعات السرية وغير القانونية، مشيرا إلى أن حملة تحسيسية ستستهدف أيضا التجار ، لا سيما فيما يتعلق بإشهار الأثمان، وفي الوقت ذاته تحرير محضر في حالة تسجيل أي مخالفة.

وهذا، شارك في الاجتماع ممثلو المصالح اللاممركزة، وجمعيات تجار الخضر والفواكه، ومهنيون ومسؤولون آخرون.

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