الشيف التركي بوراك ينهار باكياً: الوضع صعب

هبة بريس - وكالات

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للشيف التركي الشهير بوراك، وهو يبكي منهاراً عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، وراح ضحيّته الآلاف من القتلى والجرحى.

وظهر الشيف بوراك أوزديمير في الفيديو والدموع تملأ عينيه، ويطلب المساعدة للمتضررين، قائلاً “إنهم لا يستطيعون فعل شيء والوضع صعب في تركيا”.

وشارك بوراك فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، قال فيه: “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.

كما نشر الشيف الذي عرف بمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، فيديو آخر لمساعدات غذائية يرسلها إلى المناطق المتضررة في تركيا.

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