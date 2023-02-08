الشيف التركي بوراك ينهار باكياً: الوضع صعب

2023-02-08 / 10:00
0
هبة بريس - وكالات

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للشيف التركي الشهير بوراك، وهو يبكي منهاراً عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، وراح ضحيّته الآلاف من القتلى والجرحى.

وظهر الشيف بوراك أوزديمير في الفيديو والدموع تملأ عينيه، ويطلب المساعدة للمتضررين، قائلاً “إنهم لا يستطيعون فعل شيء والوضع صعب في تركيا”.

وشارك بوراك فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، قال فيه: “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.

كما نشر الشيف الذي عرف بمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، فيديو آخر لمساعدات غذائية يرسلها إلى المناطق المتضررة في تركيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض منزل

بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض…

2023-02-08 / 11:58
Photo of بعد التواصل مع أنقرة.. مساعدات تدخل سوريا من 3 معابر

بعد التواصل مع أنقرة.. مساعدات تدخل سوريا من 3…

2023-02-08 / 11:39
Photo of الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا

الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا

2023-02-08 / 11:11
Photo of “إخوتي جوا بس ميتين يا عمو”.. حوار مؤثر لطفلة سورية مع رجل إنقاذ

“إخوتي جوا بس ميتين يا عمو”.. حوار مؤثر لطفلة…

2023-02-08 / 10:46
Photo of 24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تتحرك في عدد من مناطق العالم

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تتحرك في عدد…

2023-02-08 / 10:16
Photo of تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة…

2023-02-08 / 09:57
Photo of زلزال سوريا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 1250 وفاة و2054 إصابة

زلزال سوريا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 1250 وفاة و2054…

2023-02-08 / 09:22
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا

زلزال تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 6234 قتيلا و37011…

2023-02-08 / 09:14
Photo of “النظام السوري” يعرقل وصول المساعدات الدولية لضحايا الزلزال

“النظام السوري” يعرقل وصول المساعدات الدولية لضحايا الزلزال

2023-02-07 / 23:30
Photo of ناد تركي يعلن وفاة حارسه في الزلزال

ناد تركي يعلن وفاة حارسه في الزلزال

2023-02-07 / 19:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق