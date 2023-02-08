تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

هبة بريس - وكالات

أعلنت تركيا أنها تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقال الوزير إن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، موضحا أنه من المقرر قدوم فرق أخرى من 7 دول.

وأكد جاويش أوغلو أنه يجري اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصولهم بأسرع وقت.

ولفت إلى أن السلطات اتخذت خطوات لإيواء السكان المتضررين من الهزة الأرضية في فنادق بولايات أنطاليا وموغلا ومرسين.

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