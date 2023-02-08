مراقبة الأسعار.. إنجاز 21 ألف عملية وحجز 1100 طن من المواد الفاسدة

هبة بريس

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه تم خلال سنة 2022 إنجاز 21 ألف عملية مراقبة همّت 300 ألف نقطة بيع ومكنت من حجز 1100 طن من المواد الفاسدة وتسجيل 12 ألف مخالفة.

وأفادت فتاح العلوي، في معرض جوابها على سؤال حول “مراقبة الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اللجنة المكلفة راقبت في شهر يناير من السنة الجارية 17 ألف نقطة بيع، سجّلت خلالها 900 مخالفة، مبرزة أن العمل في هذا الإطار مستمر.

وبخصوص ضمان تزويد الأسواق، أوردت الوزيرة أن اللجنة البين وزارية تتدارس الاستعداد في أحسن الظروف لشهر رمضان الذي يعرف تحديات بخصوص الأسعار أو تموين الأسواق، مضيفة أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية الأساسية، “وبالتالي فمؤشرات الوضعية الحالي تؤكد أن الأسواق مزوَّدة بشكل عادي وهو أمر مهم ونحن مقبلون على شهر رمضان”.

وفي هذا الإطار، لفتت فتاح العلوي إلى أن مختلف الإجراءات الاستباقية التي تمت، تروم السهر على تموين الأسواق بكميات وافرة من المواد الأساسية، وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة لمحاربة المضاربة، إلى جانب التصدي للاحتكار والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة واحترام الشروط الصحية”.

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