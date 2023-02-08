طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-02-08 / 09:06
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يستمر الطقس البارد، فوق كل من مرتفعات المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، والسهول الداخلية، والذي سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد.

ويتوقع مرور سحب كثيفة ستعطي أمطارا أو زخات بالواجهة المتوسطية والريف، كما ستكون السماء غائمة وستعطي أمطارا بالجنوب.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الجديدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-08 / 11:48
Photo of وجدة .. انطلاق حملة كبرى لمراقبة الأسعار بالأسواق ونقط البيع

وجدة .. انطلاق حملة كبرى لمراقبة الأسعار بالأسواق ونقط…

2023-02-08 / 11:03
Photo of لقاء تحسيسي بعمالة الحاجب حول الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على استقرار الأسعار

لقاء تحسيسي بعمالة الحاجب حول الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ…

2023-02-08 / 10:51
Photo of البحرية الملكية تنقذ 167 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 167 مرشحا للهجرة السرية

2023-02-08 / 10:25
Photo of مراقبة الأسعار.. إنجاز 21 ألف عملية وحجز 1100 طن من المواد الفاسدة

مراقبة الأسعار.. إنجاز 21 ألف عملية وحجز 1100 طن…

2023-02-08 / 09:36
Photo of العلاقات المغربية الإسبانية…تطور ملحوظ والتزام بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار

العلاقات المغربية الإسبانية…تطور ملحوظ والتزام بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار

2023-02-08 / 00:03
Photo of فريق “قلب اللبؤات” يفوز بالمرحلة الثالثة من لحاق “الصحراوية

فريق “قلب اللبؤات” يفوز بالمرحلة الثالثة من لحاق “الصحراوية

2023-02-07 / 23:59
Photo of ميارة : مجلس المستشارين صادق على 42 نصا تشريعيا

ميارة : مجلس المستشارين صادق على 42 نصا تشريعيا

2023-02-07 / 22:44
Photo of فتاح العلوي ..الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد

فتاح العلوي ..الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد

2023-02-07 / 21:53
Photo of الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعقد مؤتمرها الجهوي الأول بالبيضاء

الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعقد مؤتمرها الجهوي الأول بالبيضاء

2023-02-07 / 21:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق