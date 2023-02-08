طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يستمر الطقس البارد، فوق كل من مرتفعات المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، والسهول الداخلية، والذي سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد.

ويتوقع مرور سحب كثيفة ستعطي أمطارا أو زخات بالواجهة المتوسطية والريف، كما ستكون السماء غائمة وستعطي أمطارا بالجنوب.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل.

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