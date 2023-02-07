فريق “قلب اللبؤات” يفوز بالمرحلة الثالثة من لحاق “الصحراوية

2023-02-07 / 23:59
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هبة بريس

فاز فريق “قلب اللبؤات”، اليوم الثلاثاء، بالمرحلة الثالثة من اللحاق التضامني “الصحراوية”، الذي ينظم من 04 إلى 11 فبراير الجاري بالداخلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونجح الفريق المكون من فيونا هومبوت وفابيين تامبوريني، الذي يمثل جمعية “إس أو إس فيلاج دونفون”، في إنهاء اختبارات اليوم، التي انطلقت بسباق موجه لمسافة 8 كيلومترات، ثم سباق للدراجات الهوائية لمسافة 9 كيلومترات، فسباق بالقوارب (canoe) لمسافة 3 كيلومترات، قبل خوض غمار اختبار استراتيجي مفاجئ على شكل سباق موجه.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت تامبوريني “أشعر بحزن كبيرة وسعادة فائقة في الوقت نفسه، لأنني أتساءل مع نفسي حول إمكانياتي للتحلي بالشجاعة الكافية للمضي قدما إلى آخر مرحلة من هذه التجربة”، مضيفة أنها تشعر بنوع من “الارتياح” خلال اختبارات اليوم لأنها منحتها فرصة تطبيق ما تعلمته على مدى اليومين الأولين، وبالتالي تجنب ارتكاب الأخطاء نفسها.

من جهتها، قالت هومبوت، زميلتها في الفريق، في تصريح مماثل: “نحن نكمل بعضنا البعض بشكل جيد، حينما نخوض غمار الاختبارات معا”.

وقد آلت المرتبة الثانية في هذه المرحلة الثالثة إلى فريق “الصحراوية بيستيز”، المؤلف من صوفيا السكيردج وغزلان عمور الداعمتين لجمعية “أوبن فيلاج” من أجل مشروع “99 امرأة”، ليظل الفريق متربعا على صدارة الترتيب العام.

وخلال كل أطوار اللحاق، حرص فريق طبي على ضمان المتابعة الصحية للمشاركات.

ويشكل لحاق “الصحراوية 2023” دعوة لنصرة قضايا المرأة ورسالة تحملها كل المشاركات، المتحدات جميعا من أجل النهوض بحقوق النساء، تحت شعار #Stayunited.

كما تعِد هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية “خليج الداخلة”، بمزيد من الإمتاع والتضامن والتفاني في خدمة القضايا الإنسانية.

وفضلا عن كونها منافسة رياضية، فإن الأمر يتعلق بتظاهرة تضامنية تجمع عددا من الفرق النسوية حول روح التضامن التي تشكل جوهر سباق “الصحراوية”.

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