“النظام السوري” يعرقل وصول المساعدات الدولية لضحايا الزلزال

هبة بريس

قالت وزيرة الخارجية الألمانية في لقاء صحفي ، أن هناك محاصرة لدخول المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال بسوريا .

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية، من روسيا والفاعلين الدوليين استخدام نفوذهم لدى النظام السوري لايصال المساعدات.

وكشف الدفاع المدني السوري عن الحصيلة الاولية لضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ، والذي ارتفع إلى أكثر من 810 قتلى وأكثر من 2200 مصاب.

مقابل ذلك، تلقت تركيا مساعدات مهمة من عدد من الدول، من أجل مساعدتها لانقاذ الضحايا، فيما قدرت مؤسسات مالية دولية حجم خسائر الزلزال بتركيا الى أكثر من مليار دولار، كما شهدت عملة الليرة تراجعا بسبب الكارثة الطبيعية

وقد أحس السوريون بالغبن والخدلان من النظام السوري، الذي لازال يحاصر وصول المساعدات الدولية الإنسانية إلى الضحايا.

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