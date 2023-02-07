قبل مواجهتهما.. مدرب ريال مدريد يشيد بالأهلي المصري

هبة بريس _ متابعة

أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمستوى نادي الأهلي المصري الذي يواجهه غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم المقامة حاليا في المغرب.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط عن الأهلي: “إنه فريق له تاريخ مذهل، وهو أحد أهم الفرق في كرة القدم العالمية”.

وأضاف مدرب الريال عن ممثل أفريقيا، بعد حلوله وصيفا لدوري الأبطال الموسم الماضي المتوج بلقبه الوداد المغربي ممثل الدولة المضيفة: “لديه تنظيم جيد مع لاعبين مهرة وستكون مباراة تنافسية”.

ويغيب الفرنسي بنزيما، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو عن نصف النهائي بسبب الاصابة، وقال المدرب عن ذلك: “الثلاثة متواجدون في القائمة لأن بمقدورهم التعافي. فضّلنا تركهم في مدريد لمواصلة العلاج الأنسب. سنرى ما إذا كانوا مستعدين لمباراة السبت”.

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