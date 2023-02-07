زاكورة : إعتقال مواطن فرنسي يروج الخمور ومخدرات بسوق أسبوعي

2023-02-07 / 20:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح الدرك الملكي بزاكورة، مواطن فرنسي، متلبس بترويج وبيع مشروبات كحولية ومواد مخدرة ومؤثرات عقلية لمواطنين بسوق أسبوعي.

الموقوف بحسب مصادر الجريدة ، يقيم بالمغرب بشكل قانوني، منذ فترة طويلة نظرا لزواجه من مواطنة مغربية تسكن بورزازات، كان يمارس التجارة في سوق أسبوعي يقع بمنطقة أكدز بزاكورة، من أجل تأمين مصاريفه اليومية وإعالة أسرته.

وأضافت نفس المصادر، أن المشتبه فيه، قد ابتكر حيلة لعدم لفت انتباه السلطات إليه، تتمثل في ترويج “ماء الحياة” في قنينات المياة المعدنية، كما كان يقوم بعرض سلعته أمام سيارته ذات الترقيم الأوروبي، بينما كان يخفي الممنوعات داخل السيارة ويبيعها تحت الطلب.

وقد أسفرت التحقيقات التي همت النشاط المشبوه للمواطن الفرنسي عن ضبطه متلبسا بترويج الممنوعات بالسوق سالف الذكر، رغم أنه حاول إنكار هذا الأمر في البداية.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز عدد من قنينات المشروبات الكحولية المحلية، فضلا عن مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، والتي كانت مخبأة في السيارة التي يستعملها للتنقل بين الأسواق الأسبوعية في المنطقة.

وتبعا لذلك، قررت النيابة العامة، بمتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، مع حجز وثائقه والسلع التي دأب على ترويجها في الأسواق، مستغلا جنسيته وسيارته ذات الترقيم الأوروبي التي تم حجزها تبعا لذلك .

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