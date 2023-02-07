السجن مدى الحياة لضابط شرطة بريطاني اغتصب 12 امرأة

2023-02-07 / 19:41
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هبة بريس

أنزلت قاضية بريطانية، حكما بالسجن مدى الحياة، على ضابط الشرطة السابق ديفيك كيرك، الذي ارتكب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي على مدار عقدين خلال خدمته.

وبموجب الحكم، يجب أن يقضي المدان مدة لا تقل عن 32 عاما، مع خصم المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم النظر في إطلاق سراحه، وفق صحيفة الغارديان.

وقالت القاضية شيما غراب في حكمها إن إدانته “تمثل سقوطا مذهلا لرجل كان مكلفا باحترام القانون”، مشيرة إلى أنه أظهر “درجة مذهلة من الفساد الأخلاقي” وقالت: “لقد اغتصبت بوقاحة واعتديت جنسيا على العديد من النساء، بعضهن بالكاد تعرفهن”.

وكان كيرك، قد انضم إلى صفوف شرطة العاصمة، لندن، في العام 2001، قبل أن ينتقل لاحقا إلى وحدة مكلفة بمهام الحماية البرلمانية والدبلوماسية.

والشهر الماضي، أقر المتهم بأنه مذنب في 49 تهمة بحق 12 سيدة وفتاة، بما في ذلك 24 تهمة اغتصاب، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات بالاعتداء الجنسي ووضع أشخاص في الحجز دون أي وجه حق وغيرها من التهم الأخرى.

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