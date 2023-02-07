الصحراوية 2023”.. فريق “الصحراوية بيستيز” يواصل تفوقه

هبة بريس _ رياضة

فاز فريق “الصحراوية بيستيز” بالمرحلة الثانية من اللحاق التضامني النسوي “الصحراوية” الذي ينظم خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 11 فبراير الجاري بمدينة الداخلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأظهر الفريق المكون من غزلان عمور وصوفيا السكيردج علو كعبه بعدما أنهى في زمن أربع ساعات و45 دقيقة اختبارات اليوم، التي انطلقت بسباق الدراجات الهوائية على مسافة 11 كيلومتر، متبوعا بالركض لمسافة 3,5 كيلومتر، وسباق موجه على الدراجة الهوائية امتد لـ 13 كيلومتر، فاختبار بمعسكر اللياقة مسافته 1,5 كيلومتر.

وتميز اليوم الثاني بقطع المشاركات مسافة 9 كيلومتر ليلا، وهو الاختبار الذي غالبا ما يتخوفن منه، لأنهن يكن مجبرات على مواجهة الظروف المناخية التي تكون عادة غير مساعدة وسط ظلمة الصحراء.

لكن وقبل خوض هذه التجربة الليلية، كان على محاربات “الصحراوية”، ومنذ ساعات الصباح الأولى، القيام بالاختبارات الكلاسيكية، كمرحلة أولى، حيث تمكن فريق “Cœur des lionnes” (قلب اللبؤات)، المؤلف من كل من فيونا هومبلو وفابيين تامبوريني، من الفوز بها بنجاح.

وبهذه المناسبة، عبرت فابيين هومبلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتها بالفوز بالمرحلة الأولى من اليوم الثاني من المنافسة، مشيرة إلى أنها كانت “شاقة للغاية” وأن المراحل المقبلة ستتطلب، بالإضافة إلى القدرات البدنية، التركيز أكثر على “الروح المعنوية”.

من جانبه، أبرز مدير التنظيم، جيل غوبير، في تصريح مماثل، أنه لأول مرة في “الصحراوية” تم إضافة سباق العودة، ضمن المرحلة الأولى، باستعمال الدراجات الهوائية، كما أن المشاركات كان عليهن اختيار مسارهن بأنفسهن.

وسجل أن فعاليات المرحلة الأولى من اليوم الثاني كانت “جد صعبة” للمشاركات ، مشيدا بما أظهرنه من مستوى عالي وتمكنهن من الوصول إلى النهاية.

ويشكل لحاق “الصحراوية 2023” دعوة لنصرة قضايا المرأة ورسالة تحملها كل المشاركات، المتحدات جميعا من أجل النهوض بحقوق النساء، تحت شعار #Stayunited.

كما تعِد هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية “خليج الداخلة”، بمزيد من الإمتاع والتضامن والتفاني في خدمة القضايا الإنسانية.

وفضلا عن كونها منافسة رياضية، فإن الأمر يتعلق بتظاهرة تضامنية تجمع عددا من الفرق النسوية حول روح التضامن التي تشكل جوهر سباق “الصحراوية”.

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