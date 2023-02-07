للمرة السادسة..”نيمار” يتوج بجائزة الأفضل في البرازيل

2023-02-07 / 18:56
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هبة بريس _ رياضة

توج الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة اللاعب الأفضل في البرازيل عن العام الماضي 2022.

وحصد نيمار الجائزة للمرة السادسة في آخر 9 مواسم، بعد أن تفوق على المرشحين، وأبرزهم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

ونشر مهاجم باريس سان جيرمان البالغ 31 عاما عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، صورا تظهر احتفاله بالجائزة التي يملك الرقم القياسي في الحصول عليها.

وتشبه الجائزة إلى حد كبير الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، لكن لونها مختلف بعض الشيء عنها.

ويتم تغيير شكل الجائزة بشكل مستمر، حيث يتم تقديم تصميم مختلف لها للفائز بها كل عدة سنوات، وتعد تلك هي المرة السادسة التي يفوز بها نيمار بعد 2014 و2015 و2017 و2020 و2021.

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