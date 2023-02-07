وفاة مواطنة مغربية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا

هبة بريس _ الرباط

أفادت سفارة المملكة المغربية بأنقرة، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف المواطنين المغاربة القاطنين بتركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، الإثنين.

وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية، أن مواطنة مغربية، (ح.م) 51 سنة، لقيت حتفها بمدينة أنطاكية، عاصمة إقليم هاتاي بجنوب تركيا. وأضاف المصدر أن الراحلة كانت متزوجة بمواطن تركي.

من جهة أخرى، أشارت سفارة المملكة بأنقرة إلى أن ابن الراحلة (16 عاما)، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح خفيفة، وهو الآن بصحة جيدة.

يذكر أن زلزالا عنيفا، بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، مما خلف دمارا واسعا بعدد من الولايات وحصيلة بشرية ثقيلة

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