العثور على اللاعب الغاني أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

2023-02-07 / 18:14
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هبة بريس _ وكالات

عُثر على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا

وأعلن الناطق الإعلامي لنادي هاتاي سبور التركي، مصطفى أوزات عن استخراج اللاعب الغاني كريستان أتسو من تحت الأنقاض مصابا فيما يتواصل البحث عن المدير الرياضي للفريق تنار سافوت.

وقالت سفيرة غانا لدى تركيا فرانسيسكا أشييتي-أدونتون لإذاعة أساسي في أكرا “لدي أخبار سارّة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني أن كريستيان أتسو وُجد في هاتاي”.

ولم تذكر السفيرة معلومات إضافية عن حالة لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق.

وذكرت صحيفة “أبولا” البرتغالية أن اللاعب عثر عليه مصابا بقدمه اليمنى ويعاني من صعوبات في التنفس ونقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على زميليه في الفريق أونور إرغون وبوراك أوكسوز، فيما تمكن زميلهم كريم أليشي من الخروج وحده والنجاة بحياته من دون مساعدة فرق الإنقاذ.

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