للمرة الثالثة.. الآلاف يحتجون في باريس ضد رفع سن التقاعد 

2023-02-07 / 17:08
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هبة بريس - وكالات

انطلقت مظاهرة حاشدة ضد رفع سن التقاعد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة من دار الأوبرا إلى ساحة الباستيل.

ونظمت النقابات اليوم الثلاثاء، تحركا جديدا للاحتجاجات والإضرابات في قطاعات مختلفة، “النقل والتعليم وقطاع المصافي سيستمر يوم غد الأربعاء، بينما تتجدد احتجاجات النقابات يوم السبت المقبل، لضمان حشد أكبر عدد من المتظاهرين.

وبدأ العمل الاحتجاجي الساعة 14:30 من ساحة الأوبرا، بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم ممثلو الصناعات المختلفة، وممثلو المجتمع العلمي، والأطباء، والمنظمات اليسارية والشبابية، وأنصار حركة “السترات الصفراء”.

ويحمل المتظاهرون لافتات للنقابات العمالية الفرنسية الرائدة (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU)، ويرددون شعارات “تقاعد في سن 60!”، “ماكرون، ارفع يدك عن معاشاتنا التقاعدية”، “لا إصلاح بدون موافقة عالمية”، “رفع الأجور وليس سن التقاعد”.

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