تعرضت لحادث بفرنسا.. فلة الجزائرية تستغيث بسبب وضعها الصحي

نجلاء مزيان

وجهت الفنانة فلة الجزائرية نداء استغاثة بسبب معاناتها مع المرض، وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة الجزائرية مقطع فيديو تظهر فيه بأحد المستشفيات بالديار الفرنسية، روت من خلاله معاناتها مع المرض و عدم قدرتها على العلاج بسبب وضعها المادي.

وفي سياق متصل، قالت فلة الجزائرية: “أنا كنموت هنا لوحدي، مقدرتش نعمل السكانير، ولم يريدوا التكفل بي”.

وأضافت قائلة : “قيل لي أن لدي تمزق، جراء الحادث الذي تعرضت له، أنا أعاني منذ أسبوع من الألم، لا أستطيع التنفس ولا التحرك”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع فيديو فلة الجزائرية، حيث تم تداوله على نطاق واسع، مطالبين من المسؤولين الإلتفات لحالتها و التكفل بعلاجها.

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