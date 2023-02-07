خالد ايت الطالب

تزرع في الكتف.. آيت الطالب يعلن عن شريحة لمنع الحمل

2023-02-07 / 16:15
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في محاولة منه لتنظيم الأسرة بالمغرب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ان وزارته أطلقت مشروع مجتمعي يروم اعتماد وسيلة من الوسائل المتطورة التي تهدف منع الحمل تزرع تزرع في الكتف.

آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، استعرض سلسلة من الاحصائيات التي تهم تنظيم الأسرة بما في ذلك صحة الام والطفل وما تلا ذلك من انخفاض في نسبة وفيات الامهات والتي تقلصت من 322 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة ، لتصل اليوم إلى 72.6، مشددا على ان هناك مجهودات بذلت في هذا السياق مكنت من القيام بعدة عمليات قيصرية ساهمت بدورها في انخفاض نسبة الوفيات لدى الأطفال.

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‫5 تعليقات

  1. الناس مضاربة مع المعيشة الغالية.قيل ان تونس وافقت على ادخال الحشرات الى المواد الغذائية.احذروا ماتاكلون سواءا ببلدكم او باوروبا.

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  2. السلام عليكم ، ما فهمتش الدول الاجنبية الوروبية الكندية الامريكية و اليهود تينجيو و يطلبون من شعوبهم الانجاب ، و احنا بغاو يساليو لينا النسل ، الله ياخد فيهم الحق ، غادين نبقاو نولدو وداكشي ديال ولد و لوح وديك الهضرة راه خاويا ، السبب فالكلخ هو التعليم و العدل الغير الزاجر و الصحة الفاشلة و الاعلام الفاسد ماشي الكثرة هي سبب الكلاخ ، الصين مليار و نص و تيطلبو شعبهم ينجب اكثر من ثلالة بعدما كامون بحددون لهم الطفل الواحد . و الفاهم يفهم .

  3. يكفي أن المغرب يعرف نقصا كبيرا في النمو الدمغرافي وعزوفا متزايدا عن الزواج وذلك راجع للأوضاع الاقتصادية الغير مطمئنة ..مصر في بداية ستينات القرن الماضي كان عدد سكانها يزيد عن سكان المغرب ببعض الملايين وهاهي مصر اليوم تتجاوز المائة مليون ولو كانت أوضاعنا حسنة لكنا اليوم ثمانين أو تسعين مليون نسمة أي أننا ننقص بأربعين مليون فماذا يريد وزير الصحة بعد هذا ؟

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