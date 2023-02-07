أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لـ3 أشهر

2023-02-07 / 15:56
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة طوارئ في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى تخصيص خمسة مليارات دولار كخطوة أولى لاسترجاع الخدمات الأساسية سريعا في المناطق المتضررة.

وخلال كلمة له قال أردوغان: تعرضنا لزلزال يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ، نحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ”.

وأضاف: “ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 3549 والمصابين إلى 22168”.

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