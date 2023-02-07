وزارة الثقافة تعلن عن إطلاق خدمة إلكترونية لطلب بطاقة الفنان

2023-02-07 / 16:54
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أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس الإلكترونية بنسخة منه، عن إطلاق خدماتها الرقمية الخاصة بتدبير علاقتها مع المواطنات والمواطنين عبر موقع إلكتروني خاص، يمكن الحصول من خلاله على بطاقة الفنان.

كما يمكن هذا الموقع، من خدمات أخرى، تهم البطائق المهنية، وخدمات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وذلك سعيا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل،لتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، ورقمنة طلباتهم، وتسريع مسار الحصول على خدمات تقدمها الوزارة لمرتفقيها.

ويمكن للفنانين والعاملين في مجال الفنون والكتاب زيارة الموقع الإلكتروني التالي، لتقديم طلبات بطائق الفنان، البطائق المهنية، وخدمات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
https://services.minculture.gov.ma

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