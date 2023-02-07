مدرب الأهلي: نتمنى تكرار معجزة المغرب “المونديالية”

2023-02-07 / 15:22
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هبة بريس - وكالات

نفى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري أن يكون من المستحيل هزيمة ريال مدريد في مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا أن فريقه سيحذو حذو منتخب المغرب عندما حقق المفاجأة وتأهل إلى قبل نهائي مونديال 2022 في قطر.

وقال كولر في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “صعب جدا الفوز على ريال مدريد، نعم. يكاد يكون مستحيلاً… لكن ليس مستحيلا”.

وقال كولر في حواره مع ماركا: “نعم، صحيح أن الفوز على مدريد سيكون نوعًا من المعجزة الرياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم ومدربه (كارلو أنشيلوتي) فاز بكل شيء مع أندية مختلفة. ستكون المباراة الأهم في تاريخ الأهلي لأنه لم يصل أبدا إلى نهائي كأس العالم للأندية في المشاركات السبع السابقة”.

وأضاف “ستكون مباراة تاريخية، كما أنها معركة أخرى بين أفريقيا وإسبانيا، مثل مباراة دور الـ16 في كأس العالم الأخيرة بين المغرب، البلد الذي نحن فيه، وإسبانيا، وفاز فيها المنتخب الأفريقي”.

وفي تعليقه على إمكانية تكرار انتصار الأفارقة قال كولر: “أتمنى أن يحدث ذلك مرة أخرى وأعتقد أنه ممكن، لكن مع العلم أنه صعب للغاية”.

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