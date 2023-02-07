الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال بكين دفعة أولى من المساعدات الطارئة إلى تركيا، بعد وقوع الزلزال المدمر في جنوبي البلاد.
وقالت المتحدثة باسم “الخارجية الصينية”، ماو نينغ، إن الدفعة الأولى تبلغ 5.8 ملايين دولار أمريكي.
وإلى جانب الدفعة الأولى من المساعدات، فقد أشارت نينغ إلى أن الصين سترسل أيضا فرق الإنقاذ والفرق الطبية وإمدادات الإغاثة الأخرى.
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الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
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