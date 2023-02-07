مصر ترفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض في الإسكندرية

2023-02-07 / 13:50
0
هبة بريس - وكالات

رفعت محافظة الإسكندرية في مصر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد وقوع تشقق في رصيف كورنيش الإسكندرية، وربط الأمر بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

واستمرت الجهات التنفيذية في الإسكندرية، في “متابعة وإصلاح التشقق الذي تعرض له رصيف كورنيش الإسكندرية، مع وضع حاجز حول المكان لمنع المواطنين من المرور عليه، وذلك بعد التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطئ، وإدارة المرور، وحي المنتزه، للتعامل مع النحر، وتم وضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الانشقاقات”.

وشهدت الإسكندرية أمس، “حدوث انشقاق وشروخ في رصيف كورنيش الإسكندرية أمام شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، وتفقد محافظ الإسكندرية ومسؤولي هيئة حماية الشواطئ المكان لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته”.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن هبوط الرصيف ناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا

الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا

2023-02-07 / 14:59
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 3549 قتيلا 22168 جريحا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 3549 قتيلا…

2023-02-07 / 14:14
Photo of أردوغان: نواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية

أردوغان: نواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية

2023-02-07 / 13:38
Photo of الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين…

2023-02-07 / 12:39
Photo of الأمم المتحدة: المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا عالقة

الأمم المتحدة: المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا عالقة

2023-02-07 / 12:08
Photo of إدارة الكوارث التركية: “عدد مصابي الزلزال يفوق العشرين ألف شخص”

إدارة الكوارث التركية: “عدد مصابي الزلزال يفوق العشرين ألف…

2023-02-07 / 10:44
Photo of زلزال تركيا.. إنقاذ أطفال و رضع بقوا 30 ساعة تحت أنقاض مبنى من ست طوابق

زلزال تركيا.. إنقاذ أطفال و رضع بقوا 30 ساعة…

2023-02-07 / 10:04
Photo of حصيلة زلزال تركيا و سوريا.. حوالي 5000 ضحية لحدود الساعة

حصيلة زلزال تركيا و سوريا.. حوالي 5000 ضحية لحدود…

2023-02-07 / 09:19
Photo of الجزائرية أميرة بوراوي “تحت حماية السلطات الفرنسية”

الجزائرية أميرة بوراوي “تحت حماية السلطات الفرنسية”

2023-02-06 / 22:34
Photo of بعد الزلزال.. إردوغان يعلن الحداد لسبعة أيام

بعد الزلزال.. إردوغان يعلن الحداد لسبعة أيام

2023-02-06 / 20:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق