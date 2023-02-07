مسرحية “حفيد مبروك” تبهر جمهور سيدي رحال وآيت ورير

نجلاء مزيان

وقعت فرقة مسرح الحال يومي السبت والجمعة الأخيرين، رابع وثالث فبراير 2023، على عرضين ماتعين، لمسرحيتها الكوميدية الاجتماعية “حفيد مبروك”، وذلك بكل من سيدي رحال القلعة، وآيت ورير إقليم الحوز، وهي من تأليف الفنان الراحل عزيز موهوب، وإخراج الفنان عبد الكبير الركاكنة.

ويندرج تقديم هذين العرضين الفكاهيين، في إطار جولة وطنية لفرقة مسرح الحالي، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وبشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس، وبالتعاون مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة مراكش آسفي، والمركب السوسيو ثقاقي أبي القناديل.

عرض يوم السبت رابع فبراير الجاري، وهو الثاني، قدم بقاعة دار الثقافة بمدينة سيدي رحال ـ القلعة، حيث عرف متابعة كبيرة من قبل الجمهور، الذي حج بكثافة رغم برودة الطقس، للإستمتاع بهذا العرض العائلي.

و أكد مخرج المسرحية الفنان عبد الكبير الركاكنة في تصريح خاص، أن هذا العرض، أبرز قيمة المسرح، ودوره في التواصل وزرع ورود الفرجة والمتعة في نفوس الجمهور، سواء في ايت ورير آو سيدي رحال، والذي اعتبره جمهورا ذواقا ومحترما، حيث صفق كثيرا عند نهاية العرض، ووقف احتراما للفرقة وتقديرا لفقيد المسرح المغربي الفنان عزيز موهوب.

وقال في هذا الإطار، “ان الجمهور في هذين العرضين الممتعين، عاش أمسية فنية رائعة لا تنسى، وكان مثالا للجمهور العاشق للمسرح والمحب للفنون، وهو ما أسعد الفرقة، وحفزها على مواصلة عملها لتقديم الأحسن والأجمل”.

كما أثنى الركاكنة على كل الداعمين والشركاء، وعلى الجمهور، الذي فاق التوقعات، مندهشا من التجاوب الكبير مع المسرحية، التي تقدم بالفعل مشاهد حية من الواقع، وذلك في قالب فكاهي عائلي، محبوب، وهو ما أسعد الجمهور بشكل كبير.

مسرحية “حفيد مبروك” عرضت، إهداء وتكريما لروح الفقيد الفنان الكبير عزيز موهوب، وهي من تشخيص، عبد الكبير الركاكنة، بوشعيب العمراني، كنزة فريدو، هند ضافر، خالد المغاري، مريم الركاكنة، ونوفل حمامي، ثم خالد الركاكنة.

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