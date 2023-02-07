ترويج المخدرات والتهديد بإضرام النار يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أمس الاثنين 06 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، وهم فتاتان وشخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وعدم الامتثال المقرون بالتهديد بإضرام النار عمدا.

وكانت عناصر الشرطة قد باشرت صباح اليوم عملية أمنية لتوقيف المشتبه فيهما الرئيسيين من داخل شقة بحي مولاي رشيد، وذلك بناءً على عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقهما من أجل في ترويج المخدرات، غير أنهما رفضا الامتثال وهددا رفقة الفتاتين بإضرام النار عمدا باستعمال قنينة لغاز البوتان.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني الذي باشرته عناصر الشرطة والوقاية المدنية عن تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم وضبطهم، دون تسجيل تعرض أي منهم أو من قاطنة هذه المنطقة السكنية لأضرار جسدية أو خسائر مادية تذكر، قبل أن يتم الاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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