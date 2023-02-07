وكالة بيت مال القدس: “الإشراف المباشر للملك يعطينا حافزا للاستمرار و الاجتهاد”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وكالة بيت مال القدس أن الإشراف الملكي الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي لمسؤولي الوكالة دافعا مهما للاستمرار و الاجتهاد.

و في هذا الصدد، أوضح محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف أن الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على عمل الوكالة يمنحها دفعة معنوية تؤمن لها الاستمرار في أداء مهامها.

و أضاف الشرقاوي، في مداخلة له على هامش ملتقى إعلامي أن هذه الدفعة المعنوية تجعل الوكالة مطوقة بالتزاماتها كمؤسسة إنسانية لها أهداف اجتماعية واقتصادية.

و أضاف ذات المتحدث أن من واجب وكالة بيت مال القدس أن تساهم، في إطار اختصاصاتها ووفق إمكانياتها، في خدمة المدينة وأهلها المرابطين.

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