وكالة بيت مال القدس: “الإشراف المباشر للملك يعطينا حافزا للاستمرار و الاجتهاد”

2023-02-07 / 11:59
0

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وكالة بيت مال القدس أن الإشراف الملكي الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي لمسؤولي الوكالة دافعا مهما للاستمرار و الاجتهاد.

و في هذا الصدد، أوضح محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف أن الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على عمل الوكالة يمنحها دفعة معنوية تؤمن لها الاستمرار في أداء مهامها.

و أضاف الشرقاوي، في مداخلة له على هامش ملتقى إعلامي أن هذه الدفعة المعنوية تجعل الوكالة مطوقة بالتزاماتها كمؤسسة إنسانية لها أهداف اجتماعية واقتصادية.

و أضاف ذات المتحدث أن من واجب وكالة بيت مال القدس أن تساهم، في إطار اختصاصاتها ووفق إمكانياتها، في خدمة المدينة وأهلها المرابطين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلماني حموني يسائل الحكومة حول الارتفاع المهول في الأسعار

البرلماني حموني يسائل الحكومة حول الارتفاع المهول في الأسعار

2023-02-07 / 09:41
Photo of باحث يعدد “سيناريوهات العلاقة بين الرباط وباريس”

باحث يعدد “سيناريوهات العلاقة بين الرباط وباريس”

2023-02-06 / 23:23
Photo of مركز دولي لرصد الأزمات : المغرب يعرف ازدواجية مواقف فرنسا

مركز دولي لرصد الأزمات : المغرب يعرف ازدواجية مواقف…

2023-02-06 / 22:44
Photo of “حزب اسباني” مرتاح لنتائج الدورة الـ 12 للاجتماع المغربي-الإسباني

“حزب اسباني” مرتاح لنتائج الدورة الـ 12 للاجتماع المغربي-الإسباني

2023-02-06 / 20:43
Photo of بوريطة: المغرب سيكون داعما باستمرار لاستقرار السودان ووحدته الترابية

بوريطة: المغرب سيكون داعما باستمرار لاستقرار السودان ووحدته الترابية

2023-02-06 / 14:45
Photo of الصحافة الإفريقية تبرز انخراط ثلاث دول جديدة في نداء طرد “البوليساريو ” من الاتحاد الإفريقي

الصحافة الإفريقية تبرز انخراط ثلاث دول جديدة في نداء…

2023-02-05 / 19:17
Photo of لشكر :” المغرب أصبح في العهد الجديد دولة بمشروع ولن يتنازل قيد أنملة عن صحرائه “

لشكر :” المغرب أصبح في العهد الجديد دولة بمشروع…

2023-02-05 / 18:29
Photo of سفير فرنسا يعلق على توصية البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة بالمغرب

سفير فرنسا يعلق على توصية البرلمان الأوروبي حول حرية…

2023-02-05 / 10:26
Photo of المعارض الجزائري أنور مالك : تعرضت لمحاولة التصفية الجسدية بعد عودتي من المغرب

المعارض الجزائري أنور مالك : تعرضت لمحاولة التصفية الجسدية…

2023-02-04 / 20:48
Photo of “نداء طنجة”: انطلاقة مسار طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي

“نداء طنجة”: انطلاقة مسار طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد…

2023-02-04 / 18:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق