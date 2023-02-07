جمهور ريال مدريد الإسباني يشرع في التوافد على المغرب بكثافة

2023-02-07 / 11:14
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هبة بريس ـ رياضة

يفتتح ريال مدريد الإسباني مشاركته في بطولة العالم للأندية المنظمة بالمغرب، غدا الأربعاء، من دور نصف النهاية ، حيث سيواجه خصمه الأهلي المصري.

المباراة التي سيحتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط بداية من الساعة الثامنة ليلا، يتوقع أن تستقطب جماهير قياسية خاصة أن كل التذاكر الخاصة بالمقابلة تم حجزها في وقت سابق.

و تزامنا مع هذا اللقاء، شرعت روابط أنصار الفريق المدريدي في التوافد بكثافة على المغرب منذ يومين، حيث حل المئات من عشاق المرينغي القادمين من مختلف دول العالم بمطار الدار البيضاء و طنجة و الرباط و مراكش.

و شوهد عدد كبير من أنصار الريال القادمين من إسبانيا بشكل جماعي في مطار محمد الخامس في ساعات الصباح بعدما قدموا في رحلات جماعية مؤطرة نظمتها روابط أنصار الفريق الملكي.

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