إدارة الكوارث التركية: “عدد مصابي الزلزال يفوق العشرين ألف شخص”

2023-02-07 / 10:44
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هبة بريس ـ وكالات

تواصل وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية تحيين حصيلة الزلزال العنيف الذي هز جنوب البلاد أمس الاثنين، حيث فاق عدد القتلى الثلاث آلاف والجرحى الـ 20 ألف.

وكشفت الوكالة، منذ قليل، أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 3381، في حين فاق عدد المصابين الـ 20 ألف و426.

وأعلن المصدر انهيار أكثر من 6217 مبنى، إلى حدود الساعة، في المدن التركية التي ضربها الزلزال.

ورغم البرد القارس وتساقط الثلوج الكثيف، تتواصل عمليات الإنقاذ على قدم وساق، حيث تم إخراج ما يقارب من 7840 شخصا من تحت الأنقاض حتى الآن. وأشارت الوكالة إلى أن 52 ألف شخص من المنكوبين باتوا يعيشون في مراكز للإيواء.

كما تم تسجيل زلزال جديد فجر الثلاثاء بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر (بقوة 5.6 بحسب مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي) قبالة ساحل ولاية هطاي جنوبي تركيا، دون تسجيل إصابات جديدة إلى حدود الساعة.

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