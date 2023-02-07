لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و برشيد بسبب الالتزامات القارية للنسور

هبة بريس ـ رياضة

أفصحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن برنامج و مواقيت مباريات دور سدس عشر نهائي كأس العرش و المبرمجة يومي الخميس و الجمعة من هذا الأسبوع.

و حسب البرنامج المعلن فقد تقرر تأجيل مباراة الرجاء الرياضي ضد يوسفية برشيد برسم دور السدس عشر و ذلك لإلتزام الفريق الأخضر بمواجهة نادي فيبرز الأوغندي يوم الجمعة القادم بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء عن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

و لم تحدد لجنة البرمجة موعد المباراة المرتقبة بين يوسفية برشيد ضد الرجاء، غير أن التوقعات تشير لبرمجة اللقاء المؤجل في شهر مارس القادم، الذي سيتم خلاله توقيف البطولة الاحترافية لفسح المجال للمنتخب الوطني لخوض مبارتين وديتين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0