حصيلة زلزال تركيا و سوريا.. حوالي 5000 ضحية لحدود الساعة

هبة بريس ـ وكالات

تتواصل جهود الإنقاذ بتركيا و سوريا في محاولة لإنقاذ الآلاف من الأشخاص المفقودين في الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين صباح أمس.

و حسب آخر الأرقام المعلنة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا لحوالب 3381 قتيلا، وفق ما أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا إلى 4890 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن، علما أن الحصيلة تظل مؤقتة فب الوقت الراهن.

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