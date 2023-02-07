حالة الطقس ليوم الثلاثاء.. برد و صقيع و تساقط للثلوج بالأطلس

2023-02-07 / 08:59
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن يستمر الطقس البارد، الذي سيكون مصحوبا بصقيع محلي فوق كل من مرتفعات المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، والريف والسهول الداخلية.

ويتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة أو تساقطات ثلجية بالأطلسين الكبير والمتوسط.

كما ستكون السماء غائمة وستعطي قطرات مطرية بالسهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية، مع هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08- و 02- درجات بالأطلس، وما بين 02- و 03 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، و ما بين 08 و 12 درجة بالقرب من السواحل والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 03 و 08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض. في ما سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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