FILE PHOTO: A general view of the Abu Dhabi skyline is seen, December 15, 2009. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

“الإمارات” تعتذر عن استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم “بشكل مفاجئ”

2023-02-07 / 00:00
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هبة بريس _ وكالات

اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل مفاجئ عن استضافة بطولة غرب آسيا العاشرة للرجال التي كانت مقررة بين مارس وأبريل المقبلين، وفق ما أعلن اتحاد غرب آسيا للعبة الاثنين.

وجاء في بيان لاتحاد غرب القارة “تسلم اتحاد غرب آسيا كتاباً رسمياً من الاتحاد الإماراتي تضمن إخطاره بالاعتذار عن استضافة البطولة، من دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك”.

وتابع “قال الاتحاد الإماراتي (…) نود إبلاغكم باعتذارنا عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان”.

وأعلن الاتحاد القاري أنه سيقوم “بعرض هذا الكتاب وقرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية ليصار إلى بحث ودرس الخيارات المتاحة أمامه بشأن البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع كافة المعطيات”.

وأبدى “أسفه إزاء قرار اعتذار الاتحاد الإماراتي الذي جاء مفاجئاً، وفي وقت قريب جداً من موعد انطلاق البطولة، وبينما كانت تسير الترتيبات الإدارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالبطولة نحو مراحلها النهائية”.

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