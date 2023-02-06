أكادير : ألمانيا تزيح فرنسا في صفقة الحافلات الصديقة للبيئة

2023-02-06 / 20:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أن دخلت الصين الشعبية على صفقة القطار سريع السرعة الرابط بين الدار البيضاء و مدينة أكادير، تلقت شركة فرنسية مشهورة عالميا، خسارة أخرى بعدما وقع الاختيار على شركة ألمانية لتزويد أكادير بحافلات “ترام باص” عالية الجودة مقابل رفض عرض شركة فرنسية .

مصادر مطلعة قالت ل ” هبة بريس ” إن الشركة الألمانية (MAN ) هي التي تمكنت من الفوز بصفقة تزويد أكادير بهذه الحافلات في إطار مشروع “أمل واي”، بعد أن منحتها شركة التنمية المحلية بأكادير، الصفقة الى شركة Sefamar SA، المستورد، والموزع الحصري للعلامة التجارية الألمانية MAN، صفقة توريد 30 مركبة “ترام باص” مقابل 154.2 مليون درهم”.

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