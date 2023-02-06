الفوضى بين مهنيي الدواجن بسوس ترفع أسعاره الى ارقام قياسية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من إعتبار جهة سوس ماسة ، من ضمن جهات المغرب الاكثر استثمار في قطاع الدواجن، من خلال إنتشار عدد من المعامل ” الدواجن و الاعلاف ” بأقاليم الجهة، غير أن ذلك الانتاج لم ينعكس ايجابيا على استقرار أسعاره في السوق .

وقالت مصادر مهنية للجريدة ، أن أسعار الدواجن عرفت منحى تصاعدي خلال الأشهر القليلة الماضية ، بعدما تجاوز ثمنه 35 درهما للكيلو غرام عند نقط بيع الدجاج المذبوح.

ويعزو مهنيون الأمر إلى فوضى يعرفها القطاع، ما أدى إلى غلاء المواد الأولية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الانتاج بحسب تعبيرهم.

ويأتي ارتفاع أسعار الدواجن بالمغرب في سياق متسم بالتضخم ، كما يرى مهنيون أن ارتفاع السعر لا يتوقف عند مستوى مراكز الإنتاج، بل يقفز إلى مستوى تضاعفه بفعل سلسلة التسويق التي يتدخل فيها عدد من الوسطاء، حيث تعرض الدواجن في المسالخ التي تبيع بالجملة، وتنتقل إلى المتاجر، ما يخلق هوامش ربح لكل طرف، في حين أن العملية لا تعود بالنفع على المنتج أو التاجر، و يبقى المستهلك السوسي الذي تعاني أغلب شرائحه من ضعف الدخل الفردي، بحكم أن القطاع الفلاحي هو السائد بالجهة.

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