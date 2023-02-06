رئيس حركة تقرير مصير القبائل بالجزائر: نحن والشعب الإسرائيلي أصدقاء

2023-02-06 / 19:24
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هبة بريس

أجرت قناة i24news إسرائيلية مقابلة مع فرحات مهني، رئيس ما يعرف بحركة تقرير مصير القبائل في الجزائر، ومقرها فرنسا، قال فيها: “نحن والشعب الإسرائيلي أصدقاء”.

وفي ردّه على سؤال هل لكم علاقة بدولة إسرائيل؟ أجاب: “لقد أرسيت علاقات خارجية تختلف عن علاقات الجزائر، شعب إسرائيل ودولة إسرائيل، هو شعب صديق تمت شيطنته في الجزائر

وأضاف: “نحن لا نريد أن نتبنى الموقف الجزائري؛ لأنه غير صحيح”، وتابع: “عند نشأة الحكومة المؤقتة للقبائل، قمنا بزيارة استغرقت 5 أيام في شهر أيار 2012 إلى القدس، والتقينا بالمسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك نائب رئيس الكنيست الذي كان آنذاك داني دانون. وتم الترحيب بنا”.

ومضى يقول: “صداقتنا مع إسرائيل وشعب إسرائيل ليست جديدة وسنستمر باعتبار إسرائيل دولة صديقة”.

وحين سئل عن موقفه من القضية الفلسطينية _ حسب ما نقتله القدس العربي _ أجاب: “نحن تابعون لكل تقارير الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعوب، الأمم المتحدة هي التي تحدد ما يليق في هذا السياق”، وأضاف: “نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذا ما دعم الفلسطينيون هذا الحق بشكل سلمي نحن إلى جانبهم

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