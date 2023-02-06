منتخب قطر يعين البرتغالي “كيروش” مدربا جديدا له

2023-02-06 / 19:09
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش كمدرب للمنتخب الأول، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.

وقال الاتحاد القطري في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “البرتغالي كيروش مدرباً للعنابي، كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني”.

وكان كيروش قاد منتخب إيران في المونديال، وكانت تجربته الثانية مع الإيرانيين ورحل عنه بعد أن غادر البطولة من الدور الأول.

وسبق لكيروش تدريب منتخب مصر ومنتخب كولومبيا ومنتخب البرتغال، وكذلك فريق ريال مدريد الإسباني.

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